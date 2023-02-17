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Украина создала фонд помощи гражданам, которые пострадали из-за землетрясения в Турции

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Пятница 17 февраля 2023 15:52
Украина создала фонд помощи гражданам, которые пострадали из-за землетрясения в Турции Фото: Украина создала фонд помощи гражданам, которые пострадали из-за землетрясения в Турции (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина создала фонд помощи нашим гражданам, пострадавшим из-за землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Турции в Украине.

"Для перевода материальной помощи нашим гражданам, пострадавшим от природного бедствия, землетрясения, которое произошло в Турции, был создан "Фонд солидарности посольства Турецкой Республики в Украине"", - сказано в объявлении.

Пожертвования, собранные фондом, передадут Управлению по природным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции.

Украина создала фонд помощи гражданам, которые пострадали из-за землетрясения в Турции

Напомним, 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены много домов, погибли более 35 тысяч человек.

В частности, из-за землетрясений погибли пять украинцев, в том числе семья из Запорожья.

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