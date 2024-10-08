RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина обеспокоена дестабилизационной деятельностью России в ряде стран Африки, - МИД

Фото: МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина серьезно обеспокоена продолжающейся противоправной деятельностью России, направленной на расширение своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" и террористических российских ЧВК на территории ряда стран Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Российские наемники наносят непоправимый вред стабильности и безопасности стран Африканского континента, подпитывают внутренние противоречия и конфликты, приводят к увеличению человеческих потерь, занимаются незаконной добычей и экспроприацией ценных полезных ископаемых этих государств с целью финансирования захватнической войны РФ против Украины", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, которые Россия обманом или принуждением направляет на войну против Украины, регулярно попадают в украинский плен.

"Обращаемся к таким иностранцам с призывом всеми способами избегать попадания в ряды российской армии, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны Украины и сохранить свою жизнь", - добавили в ведомстве.

В МИДе решительно осудили циничное использование Россией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим беспощадно использует как "пушечное мясо" в боях против Сил обороны на территории Украины.

"Призываем правительства дружественных стран Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия России и принять все возможные меры, чтобы прекратить эту преступную практику", - подчеркнули в министерстве.

РФ вербует иностранцев на войну против Украины

Напомним, в июне в британской разведке сообщили, что Россия активизировала вербовку заключенных в Африке. Такая кампания была начата Москвой из-за того, что ресурс заключенных в тюрьмах уже был исчерпан, при этом диктатор Владимир Путин опасается проводить мобилизацию.

Также стало известно, что Россия пригрозила мигрантам и иностранным студентам депортацией, если они не согласятся пойти в армию и поехать на войну против Украины.

Ранее также сообщалось, что РФ завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии. Также россияне свозят наемников из Кубы и Непала на временно оккупированную территорию Украины.

Детальнее о том, как Россия вербует иностранцев на войну в Украине, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияАфрикаВойна в Украине