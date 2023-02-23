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Украина станет членом НАТО. Британия работает над этим уже сейчас, - Сунак

Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Украина присоединится к НАТО в будущем, и над ее сближением с Альянсом Британия работает уже сейчас.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне", об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

Сунак подчеркнул, что Британия делает все возможное, чтобы украинская армия отвечала стандартам НАТО.

"Я согласен с генсеком НАТО, что Украина станет членом Альянса. Мы должны убедиться, что есть план для продолжения поддержки Украины не только немедленно, но и в долгосрочной перспективе. В идеале, чтобы стать членом НАТО, должно быть большее снаряжение, соответствующее стандартам. А также совместимость всех сил разных стран", - заявил Сунак.

Он отметил, что для это Британия тренирует украинских пилотов по стандартам НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет членом Североатлантического альянса, но сейчас главным приоритетом является ее победа в войне с Россией.

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