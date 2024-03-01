Украина станет частью НАТО, но пока нельзя сказать, когда именно, - замгенсека

Украина станет частью Северноатлантического альянса, однако пока нельзя сказать, когда именно.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Он прокомментировал идею президента Франции Эммануэля Макрона по отправке военных в Украину.

"Мы полностью уважаем право наших союзников выдвигать новые идеи. Но у нас в НАТО нет намерений или планов по размещению войск в Украине. Что мы намерены делать, так это продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией, что до сих пор нам удавалось делать вполне удовлетворительно", - заявил замгенсека.

Джоанэ подчеркнул, что это особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и приближении к НАТО.

"Мы не можем сказать, когда именно, но однажды суверенная Украина станет частью и НАТО, и ЕС. Эта война, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине и избегать эскалации в отношениях с Россией", - заявил он.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Киев ожидал получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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