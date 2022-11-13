ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина совместно с США построит малый модульный реактор

Новина українською →
Киев, Воскресенье 13 ноября 2022 10:13
Украина совместно с США построит малый модульный реактор Фото: Украина договорилась с США о строительстве малого модульного реактора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и США договорились о создании нового пилотного проекта по строительству малого модульного реактора (ММР).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову и пресс-службу Госдепартамента США.

Отмечается, что министр энергетики Герман Галущенко и посланник президента США по климату Джон Керри заключили договоренность в ходе 27-й Климатической конференции ООН (СОР27).

В рамках нового проекта на территории Украины будет построен малый модульный реактор.

Партнерами программы стали международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, "Энергоатом", СНБО и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности, а также ряд частных компаний. Среди них Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T и Starfire Energy.

Также Керри объявил о начале инициативы "Проект Феникс", которая ускорит переход угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на SMR (ядерное топливо).

Напомним, во Львове и Житомире планируется построить современные ТЭЦ на биотопливе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Герман Галущенко Оксана Маркарова
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше