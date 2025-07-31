Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после атаки РФ по Киеву

По его данным, экстренное заседание Совбеза ООН состоится 1 августа. В повестке дня - вопрос "Поддержание мира и безопасности в Украине".

Сибига заявил, что российский диктатор Владимир Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжения войны. Он отметил, что мировое сообщество имеет силу остановить его благодаря объединенному давлению и принципиальной позиции относительно полного, немедленного и безоговорочного прекращения огня.

"Заседание СБ ООН завтра вечером станет платформой для четкого выражения таких твердых позиций", - отметил Сибига.

Атака на Киев

Стоит напомнить, что в ночь на четверг, 31 июля, российская армия нанесла по Украине массированный удар. Они использовали 309 ударных дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К".

Одной из основных целей атаки стал Киев. В Святошинском районе был разрушен подъезд многоэтажки.

Согласно последним данным, было известно о 16 погибших, среди которых один ребенок - шестилетний мальчик.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.