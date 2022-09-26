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Украина – Шотландия: прогноз на матч Лиги наций

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Краков, Понедельник 26 сентября 2022 09:55
Украина – Шотландия: прогноз на матч Лиги наций Фото: Сборная Украины уже побеждала шотландцев в этом году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В шестом туре Лиги наций УЕФА 2022/23 сборная Украины примет шотландцев в польском Кракове.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Шотландия состоится 27 сентября в Польше. Поединок примет стадион "Краковия" в Кракове. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Британская контора William Hill выставила осторожные коэффициенты на решающий поединок группы B1. На победу "сине-желтых" принимают ставки с кэфом 2,37. Тем временем вероятность успеха "Тартановой армии" оценили баллом 2,90. Наименее вероятной стала ничья с коэффициентом 3,20.

Смелые могут заложиться на победу сборной Украины со счетом 2:1 с привлекательным кэфом 9,50. Персональные фанаты Виктора Цыганкова изучают вариант с голом вингера "Динамо" – первым либо последним в матче – с баллом 8,00.

В то же время австрийцы из Bwin тоже определили национальную команду Украины фаворитом с коэффициентом 2,37. В потенциальную победу шотландцев здесь верят меньше – кэф 3,00. На ничью можно поставить с баллом 3,25.

Болельщики из когорты оптимистов будут готовы поставить на победу "сине-желтых" в каждом из таймов с солидным коэффициентом 7,50. Любители же открытого футбола заложатся на голы от двух сборных у обоих таймов с кэфом 13,50.

Накануне победителями групп в дивизионе A стали сборные Хорватии и Нидерландов. Обе национальные команды сыграют в "финале четырех" Лиги наций 2022/23 в июне следующего года. Эти матчи пройдут в Нидерландах.

К слову, украинская сборная разгромила Армению на выезде и набрала 10 очков в группе Лиги наций.

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