Украина еще на год продлила безвиз для граждан Британии

Напомним, Зеленский ввел безвиз для граждан Британии в январе 2020 года , который продолжается ежегодно "в целях развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

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