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Украина на саммите в Вильнюсе ожидает приглашение в НАТО с открытой датой, - Ермак

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Кава

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает приглашения в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в Украине ожидают приглашение на вступление в альянс с открытой датой.

"Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой", – сказал Ермак.

Однако следует отметить, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в Альянс на июльском саммите в Вильнюсе.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после боевых действий. Однако страна хочет на прошедшем в июле саммите Альянса в Вильнюсе получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО. В частности, как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, страна ожидает "график вступления".

Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые не могут быть альтернативой членству. Между тем в Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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НАТОАндрей Ермак