Украина сама решает, как ей защищаться: Блинкен об "атаке" дронов на Кремль

В США отреагировали на сообщения об "атаке" дронов на Кремль и считают, что Украина сама решает, как именно ей защищаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит Washington Post.