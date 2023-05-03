Украина сама решает, как ей защищаться: Блинкен об "атаке" дронов на Кремль

В США отреагировали на сообщения об "атаке" дронов на Кремль и считают, что Украина сама решает, как именно ей защищаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит Washington Post.
Он подверг сомнению все заявления, которые исходят от Кремля.
"Что касается Украины, которая подвергается ежедневным нападениям, то она сама имеет право решать, как ей защищаться", - сказал Блинкен.
Также он добавил, что сложно комментировать или рассуждать об этом, не зная реальных фактов.
Напомним, сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы.
В России нафантазировали, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю.
В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не владеет информацией о ночных атаках на Кремль. Все силы нашей страны направлены исключительно на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой масштабного теракта.
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