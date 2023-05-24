Украина расследует роль Беларуси в депортации детей, - Костин

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин в комментарии Reuters .

Отмечается, что заявление стало ответом на сообщение белорусской оппозиции о том, что 2150 украинских детей, в том числе детей-сирот от 6 до 15 лет, были вывезены в так называемые оздоровительные лагеря и санатории на территории Беларуси.

Костин отметил, что Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту принудительной перевозки/депортации более 19 тысяч детей из оккупированных областей Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, в том числе в Беларусь.

"Факт и обстоятельства вывоза украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые "оздоровительные лагеря" на территории Беларуси сейчас расследуются в указанном уголовном производстве", - говорится в сообщении.

В отчете белорусской оппозиции отмечалось, что украинских детей вывозили в белорусский санаторий "Золотые Пески" в Гомельской области и санаторно-курортный лагерь "Острошицкий Городок" в Минской области.

Первая группа из около 350 детей прибыла из оккупированной Донецкой области в начале сентября, вторая и третья группы прибыли в конце сентября и середине октября. Дополнительные депортации были осуществлены в апреле и мае этого года.

Отмечается, что с подконтрольных России территорий Украины детей автобусом доставили в Россию, а затем поездом в Беларусь.

При этом оппозиция утверждает, что Лукашенко лично распорядился о перевозке детей-сирот в Беларусь и способствовал их приезду финансовой и организационной поддержкой.

Доцент Университетского колледжа Лондона и специалист по законодательству о правах ребенка Юлия Иоффе заявила, что если это будет подтверждено, Беларусь "вероятнее всего" нарушит Конвенцию о правах ребенка. Ее действия могут быть признаны преступлением против человечности в соответствии с Римским уставом МУС.

Депортация украинских детей

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия проводит кампанию по вывозу украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, в Россию или Буларусь.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом. ПАСЕ также признала Лукашенко причастным к депортации украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал об установлении имен более 19 тысяч депортированных детей, но их реальное количество может быть больше, ведь более 200 тысяч детей находились на оккупированных территориях.

Кроме того, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей в Россию.

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