Украина расширяет применение ИИ на фронте: десятки систем уничтожают оккупантов

По данным Минобороны, в настоящее время в Украине более 200 компаний занимаются производством дронов с использованием ИИ. В то же время на государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market военным доступно 46 разработок в области искусственного интеллекта.

Среди них – модули распознавания целей, оптической стабилизации и автоматического донаведения.

В Минобороны поставили цель, чтобы в перспективе 100% дронов на фронте имели технологии машинного зрения и искусственного интеллекта.

Как ИИ помогает дронам на поле боя

Применение таких технологий изменяет принципы использования беспилотных систем. Алгоритмам могут передаваться ряд задач - от навигации и идентификации объектов до автономного поражения целей.

В то же время финальное решение о выборе цели и ее поражении, по данным Минобороны, принимает человек.

В частности, машинное зрение может использоваться для навигации без спутниковых систем. Алгоритмы анализируют рельеф местности и ориентиры под дроном и сопоставляют их с загруженными картами. Это позволяет позиционировать аппарат без сигнала GPS как днем, так и ночью.

Еще одно направление - распознавание объектов. Нейросети анализируют визуальную информацию и могут обнаруживать вражескую технику и живую силу.

Технологии компьютерного зрения также используются при поражении целей. Когда дрон приближается к объекту, он может захватить цель и продолжить движение к ней автономно. По данным Минобороны, это позволяет уязвлять объекты даже в случае потери связи с оператором из-за активной работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Таким образом, ИИ может быть задействован во всей цепи поражения – от выявления и идентификации цели до ее поражения и оценки результата.

Для обучения ИИ используют реальные данные

В Минобороны отмечают, что для эффективной работы алгоритмов требуются большие массивы верифицированных данных.

В частности, такие данные предоставляет Brave1 Dataroom – защищенная среда, в которой разработчики получают доступ к структурированным наборам для валидации, тренировки и файнтюнинга решений на основе искусственного интеллекта в военной сфере.

Основной фокус платформы - перехват воздушных целей. По данным Минобороны, доступ к Brave1 Dataroom уже получили более 100 украинских компаний, использующих платформу для обучения моделей ИИ на основе реальных данных.

В Dataroom представлены датасеты с разными типами целей, собранные в разных погодных условиях и в разное время суток, а также с помощью различных сенсоров, в том числе визуальных и тепловизионных.

Это позволяет разработчикам тренировать модели на более широком спектре реальных сценариев применения беспилотных систем.