Украина расширяет программу "єОселя": кто сможет получить доступную ипотеку

Он отметил, что активизация ипотечного кредитования является еще одним элементом обновления экономики Украины.

Так, в прошлом году по инициативе президента Владимира Зеленского была запущена программа "єОселя". Благодаря ей военные, правоохранители, учителя, медики и ученые получили возможность взять ипотеку под 3%. Сейчас таких льготных ипотечных кредитов уже выдали на сумму более 1,2 млрд гривен.

"Теперь будем расширять программу. Вносим изменения, благодаря которым участие в программе "єОселя" смогут принять другие украинцы, у которых нет собственного жилья. Для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос - от 20%, а срок кредитования - до 20 лет", - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что эти и другие изменения в условия программы позволят существенно активизировать выдачу ипотеки. Таким образом, украинские семьи, которые нуждаются в жилье, смогут получить его уже сейчас.

"єОселя"

Государственная программа кредитования заработала в тестовом режиме еще в октябре 2022 года.

Полноценно "єОселя" заработала на портале "Дія" в декабре того же года.

Для получения ипотеки украинцам не нужно посещать банки, собирать документы и тратить время на дополнительные процессы.

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