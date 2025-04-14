Украина разрабатывает стратегическую систему ПВО: как Европа может помочь

Во время онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС, который проходит в Люксембурге, Сибига отметил важность решительных шагов Европы на усиление украинских и собственных возможностей.

Он напомнил о последних трагических обстрелах Кривого Рога и города Сумы, во время которых погибло большое количество украинцев.

"Призываю ваши правительства и муниципалитеты рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки для Сум и Кривого Рога, для людей в этих городах. Вся Украина будет благодарна вам за это", - сказал Сибига.

Министр призвал усилить военную помощь для Украины, прежде всего относительно возможностей противовоздушной помощи: предоставить дополнительные комплексы, пусковые, ракеты и запчасти.

По его словам, в Украине началась работа по разработке собственной системы противовоздушной обороны стратегического уровня. При этом, европейские страны, которые захотят сделать инвестиции в эту программу, смогут ускорить ее воплощение.

Глава МИД также отметил другие первоочередные военные потребности:

боеприпасы;

дальнобойные ракеты;

бронированные машины;

инженерное оборудование;

боевую авиацию;

дроны;

дополнительные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

"Путин пойдет дальше вглубь Европы и ближе к вашим домам, если его не остановить в Украине. Такова реальность. И мы не хотим, чтобы ваши страны когда-то увидели удары кассетными баллистическими ракетами по жилым кварталам или детским площадкам. Именно поэтому необходимо действовать сейчас, чтобы достичь мира, чтобы усилить Украину и увеличить давление на Москву", - заявил министр.

Масштабные удары по Кривому Рогу и Сумах

В последнее время Российская Федерация начала наносить все больше смертоносных обстрелов по городам Украины.

В пятницу, 4 апреля, россияне ударили ракетой с кассетной боевой частью рядом с детской площадкой в городе Кривой Рог. Тогда, в результате российского террора, погибло 19 человек, среди которых девять детей.

Вчера россияне дважды ударили баллистикой по центру города Сумы. Там погибли по меньшей мере 34 человека.