Украина разрабатывает дрон-перехватчик "шахедов", - The Telegraph

Как отмечает издание, фотографии FPV-дрона Sting публикуются впервые. Его разработчики, группа Wild Hornets, утверждают, что их последняя разработка сможет летать со скоростью более 160 км/ч и на высоте около 3 км.

Sting - это классический квадрокоптер с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлены боеголовка и камера. Управлять им с земли будут с помощью очков виртуальной реальности, которые позволят оператору точно видеть, куда летит самолет. Будущая разработка будет включать систему наведения на основе искусственного интеллекта, которая позволит пилоту захватывать цели противника.

Аналогичные беспилотники использовались для перехвата российских разведывательных беспилотников, которые летают высоко и медленно над полем боя, собирая разведданные для артиллерийских и ракетных подразделений.

Видеоролики, на которых видно, как украинские беспилотники врезаются в российские беспилотники "Орлан" и "Зала", все чаще распространяются в социальных сетях, а силы Киева используют БПЛА для вывода из строя систем наблюдения.

Однако Sting станет первым дроном, специально разработанным для борьбы с иранскими беспилотниками Shahed, запущенными российскими войсками.

Масштаб атак - вызов для Украины

В настоящее время на заводе в Елабуге (на юго-востоке Татарстана) в России ежегодно производится более 6000 беспилотников типа "Шахед". Ежедневно ее силы выпускают от 30 до 80 барражирующих боеприпасов в направлении украинских городов.

Масштаб атак оказался серьезной проблемой для подразделений ПВО Украины, у которых заканчиваются дорогостоящие западные ракеты класса "земля-воздух" .

"Его средняя стоимость в десятки раз ниже, чем у дрона Shahed", - сообщил источник в Wild Hornet о дроне Sting.

Есть надежда, что, используя недорогие беспилотники-камикадзе для уничтожения приближающихся беспилотников "Шахед", Украина сможет сохранить свой запас ракет ПВО для того, что превратилось в долгосрочную войну на истощение с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна находится на пути к созданию 1,5 млн дронов в этом году. В конечном итоге он намерен увеличить производство до примерно 4 млн в год.