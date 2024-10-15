Зеленский заинтриговал заявлением о ПВО: есть решения по "Шахедам" и некоторым ракетам

Украина скоро может усилить свое ПВО. В частности, для лучшего сбивания вражеских ракет и беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад командующего Воздушными силами по ПВО. - по сбитию ракет и дронов, а также наша система РЭБ.

"Обсудили формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по "Шахедам" и некоторым видам ракет", - рассказал Зеленский.

Также он сегодня заслушал доклады руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышу о накоплении газа в хранилищах и защите инфраструктуры.

"Все элементы подготовки к зиме, электричество, газ, уголь, то, на что мы рассчитываем, то, к чему готовимся, и то, в чем нуждаемся в помощи партнеров, абсолютно четко определены", - подчеркнул Зеленский.

ПВО для Украины

После того, как РФ усилила свои обстрелы, Украина обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot. Ведь именно эти системы способны сбивать баллистические ракеты. В частности, тогда Германия, США, Румыния и Нидерланды пообещали поставки, а Италия – передачу батареи SAMP-T.