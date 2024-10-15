ua en ru
Вт, 15 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский заинтриговал заявлением о ПВО: есть решения по "Шахедам" и некоторым ракетам

Вторник 15 октября 2024 19:02
UA EN RU
Зеленский заинтриговал заявлением о ПВО: есть решения по "Шахедам" и некоторым ракетам Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина скоро может усилить свое ПВО. В частности, для лучшего сбивания вражеских ракет и беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклад командующего Воздушными силами по ПВО. - по сбитию ракет и дронов, а также наша система РЭБ.

"Обсудили формат усиления ПВО, и уже есть определенные решения по "Шахедам" и некоторым видам ракет", - рассказал Зеленский.

Также он сегодня заслушал доклады руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышу о накоплении газа в хранилищах и защите инфраструктуры.

"Все элементы подготовки к зиме, электричество, газ, уголь, то, на что мы рассчитываем, то, к чему готовимся, и то, в чем нуждаемся в помощи партнеров, абсолютно четко определены", - подчеркнул Зеленский.

ПВО для Украины

После того, как РФ усилила свои обстрелы, Украина обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot. Ведь именно эти системы способны сбивать баллистические ракеты. В частности, тогда Германия, США, Румыния и Нидерланды пообещали поставки, а Италия – передачу батареи SAMP-T.

5 сентября президент Румынии Клаус Йоханнис окончательно утвердил законопроект о передаче Patriot Украине в дар .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Воздушные силы Украины Война в Украине
NEWS
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
В армии России формируют "особый бурятский батальон" из военных КНДР, - источники
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам