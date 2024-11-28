Украина рассчитывает, что концепция "мира через силу" станет основой политики Трампа, - Сибига

Украина рассчитывает на концепцию "мира через силу" как основу политики новой администрации США при избранном президенте Дональде Трампе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме "Дипломатия сегодня: роль Украины в глобальной политике", передает корреспондент РБК-Украина.
"Очень хотелось, чтобы вот эта дата (1000 дней полномасштабного вторжения - ред.) также позволила нашим главным союзникам, нашим главным партнерам все же переосмыслив, выйти из политики реактивности и запоздалости к быстрым решительным шагам, то есть достижению мира через силу", - заявил он.
Министр отметил, что этот подход поддерживается и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Этот подход озвучен и президентом Зеленским, и мы исходим из того, что он будет положен в основу деятельности новой администрации США избранного президента Трампа. Именно достижение мира через силу, достижение всеобъемлющего справедливого мира. И этот концепт имеет четкие элементы", - добавил он.
Среди ключевых элементов "мира через силу" Сибига выделил:
"И эти элементы тоже требуют очень четких и понятных шагов: приглашение Украины в НАТО, снятие любых ограничений в поставках Украине оружия, а также применение Украиной оружия по территории России, по территории агрессора, но конечно, по военным целям", - добавил он.
Дональд Трамп ранее заявлял, что способен завершить войну между Россией и Украиной в один день. По данным СМИ, среди возможных пунктов его "мирного плана" рассматривалась передача части украинских территорий.
Британские издания сообщили о другой версии этого плана, предусматривающей создание буферной зоны между странами. Эта зона должна охраняться европейскими войсками.
В то же время один из советников Трампа заявил, что возвращение Крыма Украине уже "нереалистично". В офисе избранного президента эту информацию опровергли, назвав ее недостоверной.
Подробнее об этом заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.
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