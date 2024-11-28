Украина рассчитывает, что концепция "мира через силу" станет основой политики Трампа, - Сибига

"Очень хотелось, чтобы вот эта дата (1000 дней полномасштабного вторжения - ред.) также позволила нашим главным союзникам, нашим главным партнерам все же переосмыслив, выйти из политики реактивности и запоздалости к быстрым решительным шагам, то есть достижению мира через силу", - заявил он.

Министр отметил, что этот подход поддерживается и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Этот подход озвучен и президентом Зеленским, и мы исходим из того, что он будет положен в основу деятельности новой администрации США избранного президента Трампа. Именно достижение мира через силу, достижение всеобъемлющего справедливого мира. И этот концепт имеет четкие элементы", - добавил он.

Среди ключевых элементов "мира через силу" Сибига выделил:

Никаких компромиссов с территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

Ничего об Украине без Украины.

"И эти элементы тоже требуют очень четких и понятных шагов: приглашение Украины в НАТО, снятие любых ограничений в поставках Украине оружия, а также применение Украиной оружия по территории России, по территории агрессора, но конечно, по военным целям", - добавил он.