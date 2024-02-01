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Украина рассчитывает на первый транш на 4,5 млрд евро из нового пакета ЕС уже в марте

Фото: Первый транш из программы ЕС на 50 млрд евро поступит в марте 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина) (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Одобренная Европейским советом программа Ukraine Facility на 50 млрд евро должна быть утверждена Европейским парламентом в конце февраля. Первый поступит в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Мы рассчитываем получить первый платеж в объеме 4,5 млрд евро уже в марте", - сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, финальный регламент должен принять Европарламент на пленарной сессии, запланированной на 26-29 февраля 2024 года.

План для Ukraine Facility предполагает осуществление структурных реформ в Украине. Транши будут предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев проведения предусмотренных реформ, сообщили в Минэкономики.

Программа ЕС на 50 млрд евро

Программа Ukraine Facility Европейского Союза предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 млрд евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

В рамках программы также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд. евро. Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Ожидается, что реализация проектов внутри этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.

Также бюджет программы Ukraine Facility предусматривает отдельное направление технической поддержки, в частности, средства на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility, что составит 3 млрд евро.

Саммит ЕС

Лидеры Европейского Союза 1 февраля во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Лидерам ЕС удалось одолеть против Виктора Орбана. В частности, Европейский совет будет ежегодно проводить дебаты по реализации программы с целью предоставления рекомендаций, но без права вето, как того требовал премьер-министр Венгрии.

 

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