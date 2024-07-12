Украина рассчитывает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года, - Bloomberg

Как отметил один из собеседников издания, Украина, вероятно, сможет разместить эскадрилью F-16 - от 15 до 24 самолетов. По словам другого источника, Киев ожидает получить шесть F-16 этим летом и до 20 до конца года.

В то же время у стран-партнеров возникали сомнения по поводу целесообразности отправки самолетов в Украину и того, не является ли это сейчас очень дорогим проявлением поддержки страны.

"Люди не должны ждать "чудес" от F-16 против России", - сказал старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.

Он считает, что аэродромы, на которых будут базироваться эти самолеты, будут "хорошими, сочными целями, и россияне уже нанесли удары по некоторым из них, просто в знак приветствия этих F-16".