RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны озвучили количество специалистов, необходимое для разминирования Украины

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с и.о. министра обороны Дании Троэлсом Лундом Поульсеном.

По его словам, Украине необходимо минимум 5000 специалистов, которые будут разминированием территории. Он последовал примеру Хорватии, где война закончилась 28 лет назад, однако и сейчас часть территорий страны заминирована.

"Они в среднем в год могут разминировать 50 кв.км. А у нас война еще продолжается. Если двигаться темпами Хорватии, то на полное разминирование уйдет 30 лет", - сказал Резников.

Министр обороны отметил, что этот процесс можно ускорить, используя современные технологии. Он также рассказал, что Дания также предоставляет оборудование для разминирования.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что для ускорения разминирования территории Украины необходимо максимально привлечь отечественных производителей.

Также сообщалось, что Кипр предоставит Украине техническое обучение по разминированию в рамках гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВзрыв боеприпасовВойна России против Украины