В Минобороны озвучили количество специалистов, необходимое для разминирования Украины

Для полной очистки территории Украины от российских мин может понадобиться более 30 лет и 5000 специалистов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с и.о. министра обороны Дании Троэлсом Лундом Поульсеном.

По его словам, Украине необходимо минимум 5000 специалистов, которые будут разминированием территории. Он последовал примеру Хорватии, где война закончилась 28 лет назад, однако и сейчас часть территорий страны заминирована.

"Они в среднем в год могут разминировать 50 кв.км. А у нас война еще продолжается. Если двигаться темпами Хорватии, то на полное разминирование уйдет 30 лет", - сказал Резников.

Министр обороны отметил, что этот процесс можно ускорить, используя современные технологии. Он также рассказал, что Дания также предоставляет оборудование для разминирования.