ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина начала переговоры с Португалией о гарантиях безопасности

Среда 24 апреля 2024 21:06
UA EN RU
Украина начала переговоры с Португалией о гарантиях безопасности Архивное фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина начала переговоры с Португалией над проектом двустороннего соглашения о безопасности. Также стороны согласовали график дальнейших переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Отмечается, что украинскую делегацию возглавляет на переговорах руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Однако сегодняшний раунд провел замруководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В ходе переговоров, кроме темы гарантий безопасности, было уделено внимание инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации украинской "формулы мира" и вовлечении в этот процесс стран Глобального Юга.

В Офисе президента напомнили, что Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности, а именно с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Гарантии безопасности для Украины

После прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе ряд стран начали переговоры с Украиной на тему гарантий безопасности. Речь идет о документе, закрепляющем ряд обязательств между странами.

В начале апреля Украина и Финляндия подписали соглашение о долгосрочной поддержке. Хельсинки предоставят нашей стране гарантии безопасности в течение следующих 10 лет.

А уже 9 апреля в Офисе президента анонсировали, что в ближайшее время начнутся переговоры с Португалией по гарантиям безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Португалия Война в Украине
NEWS
США объявили новый пакет помощи Украине: что в нем
США объявили новый пакет помощи Украине: что в нем
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится