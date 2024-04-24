Украина начала переговоры с Португалией о гарантиях безопасности

Украина начала переговоры с Португалией над проектом двустороннего соглашения о безопасности. Также стороны согласовали график дальнейших переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Отмечается, что украинскую делегацию возглавляет на переговорах руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Однако сегодняшний раунд провел замруководителя Офиса президента Игорь Жовква. В ходе переговоров, кроме темы гарантий безопасности, было уделено внимание инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, а также важной роли Португалии в реализации украинской "формулы мира" и вовлечении в этот процесс стран Глобального Юга. В Офисе президента напомнили, что Украина заключила уже девять двусторонних сделок безопасности, а именно с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.