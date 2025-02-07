Украина начала экспорт биометана в ЕС

Как отметили в министерстве, украинские производители могут экспортировать биометан в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему, присоединяя биометановые установки как к газотранспортной, так и к газораспределительным сетям.

Условия и тарифы присоединения и транспортировки газотранспортной системой Украины для производителей биометана аналогичны условиям для добытчиков природного газа.

В министерстве заявили, что начало экспорта биометана из Украины в ЕС не только открывает новые возможности для нашего энергетического сектора, но и способствует декарбонизации экономики и уменьшению зависимости от ископаемого топлива. "Украина готова стать надежным поставщиком чистой энергии для Европы", - говорится в сообщении.

Меморандум о стратегическом партнерстве Украины и ЕС в сферах биометана, водорода и других синтетических газов был подписан в феврале 2023 года.

Для обеспечения функционирования рынка биометана одобрен Порядок таможенного оформления экспорта украинского биометана согласно приказу Министерства финансов. Порядок вступил в силу в сентябре 2024 года.

Биометан - очищенный биогаз, характеристики которого соответствуют природному газу. Биометан может использоваться для отопления, производства электроэнергии, в качестве топлива для транспорта. Важно то, что этот биогаз можно интегрировать в газовую инфраструктуру без дополнительных затрат на новые сети, что делает биометан доступным для широкого использования.