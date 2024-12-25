Украина продлила запрет на экспорт газа, золота и соли

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2025 год. В частности, продлен запрет на экспорт газа, золота и соли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 24 декабря 2024 г. № 1481.

Постановлением определена нулевая квота на экспорт таких товаров: Соль, пригодная для потребления людьми,

Газ природный украинского происхождения,

Серебро,

Золото,

Отходы или лом драгоценных металлов

Электрические и электронные отходы и лом, используемые преимущественно для добычи драгоценных металлов. По сравнению с 2024 годом в перечне отсутствуют такие товары, как уголь каменный, антрацит; древесина топливная. Также установлены квоты на экспорт: Коксующийся уголь (только марки "К"), - 1,3 млн тонн,

Топливо жидкое (мазут) - 400 тысяч тонн. Кроме того, Кабмин утвердил перечень товаров (аграрной продукции), экспорт которых подлежит лицензированию: Пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин),

Кукуруза,

Семена рапса,

Семена подсолнечника. Также правительство установило объемы квот товаров, экспорт которых в государства - члены Европейского Союза подлежит лицензированию.