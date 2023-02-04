Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в исследовании космоса

Во время заседания Кабинет министров принял решение о прекращении соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенного 27.08.1996, и Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенного 26.11.2010", - пишет Мельничук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Украина также прекратила действие соглашений с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.

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