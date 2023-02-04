RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в исследовании космоса

Фото: Украина расторгла соглашение с Россией о сотрудничестве в исследовании космоса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время заседания Кабинет министров принял решение о прекращении соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенного 27.08.1996, и Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенного 26.11.2010", - пишет Мельничук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Украина также прекратила действие соглашений с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине