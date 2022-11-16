Украина расторгла соглашение о двойном налогообложении с Беларусью: что это значит

Верховная рада прекратила действие соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения, которое действовало с 1994 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Расторжение этого соглашения позволит прекратить применение норм, установленных в настоящем документе. Это будет способствовать:
По информации народного депутата Ярослава Железняка, за соответствующее постановление №0170 отдали голоса 304 депутата.
Недавно Верховная рада приняла законопроект №8008, которым обеспечивается защита финансовой системы Украины от действий России.
Сегодня, 16 ноября, Европейский Союз объявил, что может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Беларуси в конце ноября. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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