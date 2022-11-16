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Украина расторгла соглашение о двойном налогообложении с Беларусью: что это значит

Фото: за прекращение соглашения о двойном налогообложении с Беларусью проголосовали 304 депутата (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Верховная рада прекратила действие соглашения между Украиной и Беларусью об избежании двойного налогообложения, которое действовало с 1994 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Расторжение этого соглашения позволит прекратить применение норм, установленных в настоящем документе. Это будет способствовать:

  • недопущению пополнения бюджета страны, помогающей агрессору, благодаря предоставлению Украиной льготных условий налогообложения для резидентов Республики Беларусь, осуществляющих деятельность в Украине. После прекращения действия соглашения ко всем доходам резидентов Беларуси, полученным из источников в Украине, будет применена общая налогооблагаемая ставка в размере 15% вместо льготной ставки 10% на проценты;
  • недопущению потерь бюджета Украины из-за зачисления налога, уплаченного в Беларуси резидентами Украины, осуществляющими деятельность в этой стране;
  • освобождению Украины от взятых на себя обязательств по обмену информацией по фискальным вопросам с Республикой Беларусь.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, за соответствующее постановление №0170 отдали голоса 304 депутата.

Недавно Верховная рада приняла законопроект №8008, которым обеспечивается защита финансовой системы Украины от действий России.

Сегодня, 16 ноября, Европейский Союз объявил, что может представить новый пакет санкционных ограничений против России и Беларуси в конце ноября. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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