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Украина расторгла соглашение по обслуживанию российского РК "Сатана"

Новина українською →
Украина, Пятница 06 января 2023 16:38
Украина расторгла соглашение по обслуживанию российского РК "Сатана" Фото: Украина больше не имеет правовых обязательств по обслуживанию РК "Сатана" (wikimedia.by)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина расторгла соглашение с Российской Федерацией по обслуживанию ракетного комплекса "Сатана", заключенного в феврале 2006 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабинета министров Украины в Верховной раде Тараса Мельничука.

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с российским правительством о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 6 января.

"Документом предусматривалось проведение находящимися в эксплуатации РФ украинскими государственными предприятиями сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М ("Сатана"). Согласно договору обслуживать российские ракеты должны были Конструкторское бюро "Южное" имени Н. Янгеля, которое в договоре называют главным разработчиком, и производитель - ГП "Южмаш имени А. Макарова".

Как отмечается в постановлении правительства, соглашение прекращено из-за коренного изменения обстоятельств его действия, что исключает проведение главным разработчиком и производителем сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15П118М, находящихся в эксплуатации в РФ.

Недавно РБК-Украина сообщало, что прекращено межправительственное соглашение между Украиной и Корейской народно-демократической республикой.

Кроме того, мы писали, что Кабинет министров выделил 17 млрд гривен, конфискованных у российских банков, на восстановление разрушенного боевыми действиями жилья украинцев.

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Кабинет Министров Украины
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