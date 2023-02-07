Украина разорвала соглашения с РФ и Беларусью в сфере авиационного поиска

Во вторник, 7 февраля, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией и Беларусью в сфере авиационного поиска.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, было прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.
Она была подписана 01.03.2017 в г. Минске.
Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения,
Этот документ был подписан 12.07.2012 в г. Ялте.
Напомним, что недавно Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в исследовании космоса.
РБК-Украина писала о том, что недавно Украина также прекратила действие соглашений с Россией о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.