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Украина разорвала еще один договор с Россией

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Киев, Пятница 28 октября 2022 17:59
Украина разорвала еще один договор с Россией Фото: Кабинет министров разорвал еще один договор с Россией (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министр Украины прекратил действие договора с Российской Федерации о сотрудничестве в области экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, прекращено действие договора с правительством России о сотрудничестве в сфере развития конкуренции. Документ был подписан еще в 2000 году.

Этот договор предусматривал обеспечение условий для эффективного функционирования товарных рынков Украины и РФ, а также создание механизма взаимодействия, направленного на недопущение негативного влияния.

Кроме того, документ регулировал гармонизацию законодательств обеих стран в области конкуренции.

Напомним, ранее Украина разорвала еще одно торговое соглашение с Россией, которое касалось реэкспорта товаров и порядка выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях.

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