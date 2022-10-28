Украина разорвала еще один договор с Россией
Кабинет министр Украины прекратил действие договора с Российской Федерации о сотрудничестве в области экономики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, прекращено действие договора с правительством России о сотрудничестве в сфере развития конкуренции. Документ был подписан еще в 2000 году.
Этот договор предусматривал обеспечение условий для эффективного функционирования товарных рынков Украины и РФ, а также создание механизма взаимодействия, направленного на недопущение негативного влияния.
Кроме того, документ регулировал гармонизацию законодательств обеих стран в области конкуренции.
Напомним, ранее Украина разорвала еще одно торговое соглашение с Россией, которое касалось реэкспорта товаров и порядка выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях.
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