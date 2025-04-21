Украина разгромно уступила Дании на юношеском ЧМ по хоккею: "контрольный выстрел" в пустые ворота

Хоккей, ЧМ-2025 (U-18), Дивизион 1A, 2-й тур

Украина U-18 - Дания U-18 - 1:5

Шайбы: Косарев - Бундгорд-3, Якобсен, Рерт

Год назад на аналогичном турнире, который проходил именно в Дании, сегодняшние соперники показали зеркальный результат. "Сине-желтым" не хватило немного, чтобы повыситься в классе: пропустив в элиту Германию, они финишировали вторыми.

Датчане же, несмотря на родные стены, едва не оказались на более низком уровне. Только переиграв в очном поединке Японию, они отправили азиатскую сборную в Дивизион 1В, а сами расположились на втором месте с конца. Очный поединок Украина - Дания год назад завершился нелегкой, но все же победой нашей сборной - 3:1.

На старте нынешнего турнира датчане неожиданно уверенно одолели австрийцев (3-е место в Дивизионе 1А в 2024-м) со счетом - 5:3. И по результату, и по игре стало понятно - на нынешний ЧМ скандинавы привезли команду значительно более высокого уровня.

Что и подтвердил поединок с украинцами. Сборная Дании открыла счет уже на второй минуте. Однако получила и быстрый ответ: менее чем через минуту Николай Косарев установил паритет - 1:1.

К сожалению, дальше в матче отмечались только соперники "сине-желтых". До первого перерыва они забили еще дважды, добавили одну шайбу во второй 20-минутке. А в заключительном периоде, когда украинцы рискнули и заменили вратаря шестым полевым игроком, поразили пустые ворота. Хет-трик в составе соперников оформил Вильям Бундгорд. Именно он открыл счет, забросил четвертую шайбу датчан, а затем - и пятую, расписавшись в пустых воротах.

Матч Украина - Дания открыл программу второго игрового дня, сегодня еще сыграют Австрия - Словения и Венгрия - Казахстан.

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом:

Дания - 6 очков (2 матча) Украина - 3 (2) Словения - 2 (1) Казахстан - 1 (1) Австрия - 0 (1) Венгрия - 0 (1)

После сегодняшнего матча у команды Александра Бобкина будут сутки на отдых. А уже 23 апреля "сине-желтые" проведут следующий матч против Австрии.

Матчи сборной Украины на юношеском ЧМ-2025:

23 апреля (среда). 13:30, Украина - Австрия

24 апреля (четверг), 13:30. Украина - Словения

26 апреля (суббота), 20:30. Украина - Казахстан

Чемпионат мира по хоккею среди юношеских сборных в Дивизионе 1А проходит в венгерском Секешфехерваре. Победитель турнира получит право в следующем году сыграть в элитном Топ-дивизионе. Последняя команда - отправится в Дивизион 1В.