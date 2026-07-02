Украина разбивает два последних НПЗ, которые снабжают Москву горючим, - СМИ

Украина вывела из строя нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области, являющийся одним из главных поставщиков горючего для Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство".
По информации СМИ, ночью украинские дроны атаковали предприятие в городе Кстово.
По данным Генштаба ВСУ, на заводе вспыхнул пожар. Предварительно известно о повреждении установки первичной переработки нефти АВТ-6, обеспечивавшей четверть всей мощности предприятия.
Российские власти заявили об атаке 30 беспилотников и уверяют, что повреждения "некритичны". Однако завод уже приостановил переработку нефти.
Этот НПЗ входит в десятку крупнейших в России, ежегодно он производит около 5 млн. тонн бензина и более 5 млн. тонн дизельного топлива.
Завод в Кстово – это один из четырех ключевых НПЗ, поставляющих топливо в столичный регион РФ.
Из-за успешных украинских атак большинство из них парализовано:
Единственной альтернативой для Москвы остается более дорогое горючее из Беларуси. Диктатор Александр Лукашенко уже предложил помощь российскому региону, однако белорусские нефтепродукты значительно увеличат цены на АЗС.
Напомним, последняя волна успешных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам существенно взорвала внутренний рынок горючего в РФ. Проблемы с дефицитом бензина и дизеля усугубляются каждый день, заставляя Кремль искать экстренные решения для сдерживания масштабного экономического кризиса.
Ситуация настолько усложнилась, что наличие серьезных проблем с энергетической инфраструктурой под давлением фактов вынуждено признать даже высшее российское руководство.
Ранее РБК-Украина писало, что цены на бензин в РФ бьют новые рекорды, а очереди на автозаправочных станциях стремительно охватывают почти всю страну.
Кроме того, на фоне системных разрушений заводов российский диктатор Владимир Путин официально признал "определенный дефицит" горючего, в то время как в оккупированном Крыму его запасы вообще сократились до нескольких дней.