Последствия атаки на завод в Кстово

По информации СМИ, ночью украинские дроны атаковали предприятие в городе Кстово.

По данным Генштаба ВСУ, на заводе вспыхнул пожар. Предварительно известно о повреждении установки первичной переработки нефти АВТ-6, обеспечивавшей четверть всей мощности предприятия.

Российские власти заявили об атаке 30 беспилотников и уверяют, что повреждения "некритичны". Однако завод уже приостановил переработку нефти.

Этот НПЗ входит в десятку крупнейших в России, ежегодно он производит около 5 млн. тонн бензина и более 5 млн. тонн дизельного топлива.

Как удары по НПЗ обескровливают Москву

Завод в Кстово – это один из четырех ключевых НПЗ, поставляющих топливо в столичный регион РФ.

Из-за успешных украинских атак большинство из них парализовано:

Рязанский НПЗ - остановил работу после удара в мае. О возобновлении процессов до сих пор не сообщалось.

- остановил работу после удара в мае. О возобновлении процессов до сих пор не сообщалось. Московский НПЗ (в Капотне) - обеспечивал до 40% потребностей столицы. Остановил переработку после двух июньских атак и вряд ли запустится до конца года.

- обеспечивал до 40% потребностей столицы. Остановил переработку после двух июньских атак и вряд ли запустится до конца года. Ярославский НПЗ - пока продолжает работу, но регулярно подвергается нападениям БПЛА.

Единственной альтернативой для Москвы остается более дорогое горючее из Беларуси. Диктатор Александр Лукашенко уже предложил помощь российскому региону, однако белорусские нефтепродукты значительно увеличат цены на АЗС.