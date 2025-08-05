Украина делает ставку на дроны-перехватчики как дешевую альтернативу ПВО, - Reuters

Как пишет Reuters, со ссылкой на благотворительную организацию, поставляющую перехватывающие дроны, так устройства уже сбили около 1500 дронов, которые Россия отправляла для разведки поля боя или для бомбардировки украинских городов.

Всего, за год существования проекта, более 3000 дронов-разведчиков и ударных БпЛА были уничтожены благодаря перехватчикам. По словам военных, такие дроны в несколько раз дешевле в использовании, чем западные или советские ракеты ПВО.

По данным СМИ, сейчас большинство таких дронов поставляют благотворительные фонды, а операторы управляют ими через видеокамеру с земли.

Скорость некоторых моделей превышает 300 км/ч. Они уже регулярно применяются для перехвата "Шахедов" во время массированных атак на Киев и города Украины. Однако, по словам специалистов, нынешние модели перехватчиков не способны эффективно уничтожать крылатые ракеты или новые реактивные дроны, которые начала в последнее время применять Россия

Сэм Бендетт, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS), отметил, что российские войска жалуются на эффективность больших украинских перехватчиков, но и сами работают над их созданием.

"Мы все чаще видим видео с различными типами перехватов с обеих сторон... Я считаю, что этот тренд будет только усиливаться и станет повсеместным в ближайшие недели", - заявил он.