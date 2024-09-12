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Украина резко раскритиковала Северную Корею за пуски баллистических ракет

Фото: Украина резко раскритиковала КНДР за пуски ракет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина резко осуждает пуски Северной Кореей баллистических ракет. Такие действия представляют угрозу миру и стабильности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Очередная провокация Пхеньяна является прямой угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и мире. Северная Корея продолжает откровенный курс на дестабилизацию, составляющей которого является также предоставление в нарушение международных санкционных режимов военной помощи государству-агрессору России", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что действия КНДР нарушают нормы международного права и несут серьезную угрозу эскалации.

Украина призывает мир обеспечить санкционное давление на Северную Корею. Как отмечает МИД, это позволит предотвратить дальнейшее развитие ракетных программ КНДР и заставит Пхеньян отказать от агрессивных действий.

Министерство также сообщило, что во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина обратится с воззванием к мировому сообществу ужесточить политику сдерживания КНДР.

 

Что этому предшествовало

Сегодня, 12 сентября, стало известно, что Северная Корея совершила пуски баллистических ракет. В Пхеньяне не уточняли никаких подробностей.

По данным Associated Press, КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря. Ракеты были запущены из столицы - Пхеньяна. Они пролетели 360 километров и упали в водах между Корейским полуостровом и Японией.

Это был первый запуск ракет КНДР более чем за два месяца. Япония в ответ усилила защиту своих кораблей и самолетов.

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