Украина резко раскритиковала Северную Корею за пуски баллистических ракет

"Очередная провокация Пхеньяна является прямой угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и мире. Северная Корея продолжает откровенный курс на дестабилизацию, составляющей которого является также предоставление в нарушение международных санкционных режимов военной помощи государству-агрессору России", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что действия КНДР нарушают нормы международного права и несут серьезную угрозу эскалации.

Украина призывает мир обеспечить санкционное давление на Северную Корею. Как отмечает МИД, это позволит предотвратить дальнейшее развитие ракетных программ КНДР и заставит Пхеньян отказать от агрессивных действий.

Министерство также сообщило, что во время 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина обратится с воззванием к мировому сообществу ужесточить политику сдерживания КНДР.