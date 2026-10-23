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Украина рискует потерять миллионные сделки на оружие: названы критические сроки

12:13 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Экспорт украинского оружия оказался под угрозой (фото: facebook.com/naudiUA)

Украинские производители оружия рискуют потерять международные контракты на десятки миллионов долларов из-за того, что механизм экспорта вооружения, введенный правительством, до сих пор полноценно не работает.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергея Высоцкого в ходе Экспортного форума "Экономической правды".

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По его словам, после анонсов о возможности открытия экспорта иностранные партнеры существенно активизировали переговоры с украинскими компаниями.

Часть контрактов уже готова к подписанию. Если государство разрешит поставки, отдельные сделки на десятки миллионов долларов можно будет заключить "буквально в течение трех дней".

Однако зарубежные заказчики не будут ждать бесконечно. Если до конца текущего года вопрос поставки не будет урегулирован, Украина рискует полностью упустить эти возможности.

Возвращение к переговорному процессу и восстановление утраченных позиций на мировых рынках, по оценкам Высоцкого, может занять от полугода до 12 месяцев.

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Среди основных препятствий для полноценного запуска экспорта специалист назвал двадцатипроцентный административный сбор и действующий порядок его уплаты.

Такая дополнительная наценка способна сделать конвенционное украинское вооружение неконкурентоспособным по сравнению с аналогами других поставщиков, поэтому государство вообще останется без ожидаемых поступлений.

В этой связи эксперты предлагают разделить подходы к конвенционному вооружению и высокотехнологичной продукции, в частности дроновым системам. Ведь уникальные отечественные разработки можно реализовывать дороже, тогда как для обычного вооружения избыточная цена обойдется в потери заказов.

В то же время, говорит заместитель главы NAUDI, производители традиционного вооружения конкурируют с поставщиками аналогичной продукции, и двадцатипроцентная наценка может стоить им контрактов.

По словам Высоцкого, Минобороны и СНБО уже наработали предложения по открытию экспорта. Теперь производители ожидают, что на Ставке учтут их экономические расчеты и пересмотрят условия уплаты сбора, чтобы украинские компании могли продавать оружие за границу, а государство - получать от этих продаж поступления в бюджет.

Напомним, что Украина ввела упрощенный механизм экспорта отечественного вооружения и военных технологий для стран-партнеров.

Это произошло 1 июля 2026 года постановлением Кабмина №875, предусматривающим безусловный приоритет обеспечения Сил обороны.

Она установила плату за оформление разрешений в размере 20% от стоимости готовых изделий и 30% от стоимости комплектующих.

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