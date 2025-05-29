Украина рискует потерять 4,8% ВВП и 73 тысячи рабочих мест, если не отсрочит СВАМ, - эксперт

Введение Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) без отсрочки или специальных условий для Украины может привести к катастрофическим экономическим последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"CBAM создает наибольшую угрозу потери конкурентоспособности для производителей чугуна и стали, составляющих 93% экспорта Украины, который подпадает под действие этого механизма с 1 января 2026 года", - заявил Омельченко.

По его словам, даже несмотря на то, что на первом этапе CBAM охватывает лишь 2% отечественной энергетики, с послевоенным восстановлением инфраструктуры этот показатель может резко возрасти.

"Экспорт электроэнергии играет не только исключительно коммерческую роль, но также имеет значение для сбалансирования всей энергосистемы в условиях острого дефицита балансирующих мощностей и отсутствия систем накопления энергии", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что, по предварительным оценкам, украинская экономика потеряет около 4,8% ВВП. Объемы экспорта в ЕС могут сократиться на 7,8%, а индекс продукции перерабатывающей промышленности упасть на 13,1%.

Это означает потерю примерно 73,1 тысячи рабочих мест и до 3 млрд долларов налоговых поступлений.



"К сожалению, правительство до сих пор недооценивает угрозу CBAM для украинской экономики и нет переговорной стратегии с ЕС по этой проблеме. Да, ведутся отдельные разговоры на уровне отдельных представителей правительства с Брюсселем, но этого явно недостаточно", - констатировал Омельченко.

Он раскритиковал подход, согласно которому CBAM считается вопросом исключительно Минприроды, назвав это "очевидной близорукостью". По его словам, переговоры по интеграции в ЕС и отсрочка CBAM - это разные процессы, и последний касается прежде всего торговли. Он считает, что драйвером процесса должно стать Минэкономики, а переговоры должны вестись на самом высоком уровне.

Ранее политолог и директор "Института мировой политики" Евгений Магда отметил, что отсрочка CBAM является залогом послевоенного экономического развития Украины.