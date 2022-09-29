Украина вместе с цивилизованным миром накажет Россию за попытки геноцида, - Ермак

Украина вместе с цивилизованным миром накажет россиян за попытки повторить геноцид.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Бабий Яр. Место кровавого нацистского преступления. Мы помним и никогда не забудем", - подчеркнул он.
По словам Ермака, "в то время когда Россия повторяет преступления фашистов… Когда есть реальные факты геноцида против украинского народа, мы помним и вместе с цивилизованным миром накажем за попытки повторить ужасные эпизоды истории".
Напомним, 29-30 сентября в Украине чтят память жертв массовых расстрелов, совершенных гитлеровцами в Киеве в Бабьем Яру (29-30 сентября 1941 года).