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Украина вместе с Эстонией и Люксембургом создали IT-коалицию для помощи ВСУ

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Эстония, Люксембург и Украина на заседании 19 сентября положили начало ИТ-коалиции, которая будет поддерживать ВСУ в киберсфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Эстонии.

"Роль информационно-коммуникационных технологий в этой войне, безусловно, труднее осознать, поскольку кинетическая деятельность на фронте гораздо заметнее. Однако действия в киберсфере являются значительными усилителями происходящего на физическом поле боя. Для Эстонии это удовольствие и честь иметь возможность использовать свои компетенции электронного государства для поддержки Украины", – заявил министр обороны Анно Певкур.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что ИТ-коалиция будет сосредоточена на обеспечении безопасной и устойчивой ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны, что позволит Украине быть более эффективной на поле боя.

На презентационном мероприятии IT Coalition также подписали Декларацию о намерениях Бельгии, Литвы и Дании.

Наступление украинской армии

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сегодня сообщил, что контрнаступление ВСУ на Бахмутском и Мелитопольском направлениях продолжается. ВСУ уволили населенный пункт Андреевка Донецкой области.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что маркером следующего прорыва ВСУ будет увольнение Токмака.

Больше о ситуации на фронте и далеко ли Украине до переломного момента – в материале РБК-Украина.

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