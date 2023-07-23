RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина на Совбезе ООН обсудит угрозу украинскому православию со стороны России, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина на следующем заседании Совета Безопасности ООН поднимет вопрос об угрозе, которую представляет Россия для украинского православия. В частности, из-за ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Россия систематически уничтожает Православную церковь в Украине и ее здания. Последний пример - сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Мы поднимем этот вопрос на следующем заседании СБ ООН по Украине, чтобы было ясно: Россия является единственной угрозой для украинского православия", - написал он.

Обстрел Одессы

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские захватчики снова обстреляли Одессу, использовав пять видов ракет. В частности, по городу было выпущено 20 ракет.

Силы ПВО сбили половину вражеских ракет. При этом во время этой атаки в результате массированного обстрела поврежден Спасо-Преображенский собор.

Кроме того, из-за российской атаки на Одессу один человек погиб, а 22 получили ранения. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНДмитрий КулебаВойна России против Украины