RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина провела спецоперацию по эвакуации граждан из Ирана: подробности

Фото: Украина провела спецоперацию по эвакуации граждан из Ирана (t.me/DIUkraine)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка успешно провела эвакуацию 31 гражданина Украины с территории Исламской Республики Иран. Среди эвакуированных - 5 мужчин, 12 женщин и 14 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как рассказали в ведомстве, благодаря слаженным действиям всех вовлеченных сторон и при содействии международных партнеров эвакуацию осуществили транзитом через территорию Республики Азербайджан в Республику Молдова. Сейчас все эвакуированные направляются в Киев.

"Все время в Тегеране мы чувствовали себя совсем незащищенными, ведь ни разу там не было предупредительных сирен. К тому же исчез Интернет и мы вообще не понимали, что происходит. Мы очень благодарны украинскому консульству в Тегеране, которое постоянно держало с нами связь. Я знаю, что в Украине также война, но наша страна не оставляет людей на произвол судьбы", - рассказала эвакуированная из Ирана Варвара из Киевской области.

Фото: Украина провела спецоперацию по эвакуации граждан из Ирана (t.me/DIUkraine)

Отмечается, что это - завершающий этап комплексной операции Главного управления разведки и Министерства иностранных дел Украины в Израиле и Иране по спасению украинских граждан из зон повышенной опасности.

Напоминаем, что граждане Украины, которые находятся на территории Исламской Республики Иран и намерены вернуться домой, могут обращаться в Посольство Украины в Иране по ссылке: http://iran.mfa.gov.ua.

Ранее мы писали о том, что украинские разведки на днях провели спецоперацию по эвакуации граждан Украины ряда других стран с территории Израиля, где продолжается обострение ситуации с безопасностью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильИранЭвакуация