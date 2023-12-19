Украина просит новые средства ПВО для увеличения экспорта через Черное море

Украинский черноморский зерновой коридор работает лучше, чем ожидалось, но необходима более сильная противовоздушная оборона, чтобы ускорить погрузку судов и улучшить защиту портов.

Об этом заявил вице-премьер по восстановлению, министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Украина с августа экспортировала через порты почти 10 млн тонн товаров, в основном зерна, несмотря на короткий период неблагоприятных погоды, сообщил министр. Хотя объемы экспорта ниже, чем в прошлом году, Кубраков заявил, что Киев "наверстает упущенное".

По его словам, помощь Украине на сумму более 100 млрд долларов, от США и Европейским Союзом, застопорилась из-за политических проблем. Президент Украины Владимир Зеленский покинул Вашингтон в начале этого месяца, не имея никаких гарантий относительно увеличения помощи. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на запланированный ЕС пакет финансовой поддержки.

Ослабление финансовой помощи со стороны союзников делает еще более важным для экономики Украины обеспечение попадания ее зерна и масличных культур на мировые рынки. Безопасность одностороннего судоходного прохода по Черному морю, о котором было объявлено в августе, но который реально используется с октября, жизненно важна для достижения этой цели.

Страхование судов

Правительство работает над тем, чтобы торговцы могли продолжать поставки, включая обещание помочь снизить расходы на страхование для таких компаний. По словам Кубракова, сделка с лондонским Lloyd's и брокером Marsh McLennan позволила Киеву сократить расходы на страхование вдвое.

По словам Маркуса Бейкера, руководителя отдела морских, грузовых перевозок и логистики Marsh, компания может обеспечить страховое покрытие для судов, экспортирующих зерно из Украины, по цене, составляющей треть рыночных ставок. Программа поддерживается правительством Украины, которое компенсирует страховщикам в общей сложности до 20 миллионов долларов за любые убытки.

Все это помогло новому коридору продолжать торговлю, хотя проблемы остаются. Россия усилила обстрелы украинских портов на Черном море и на Дунае - в прошлом месяце в результате удара погиб лоцман торгового судна. Экспорт зерна уменьшился на 23% в период с июля по середину декабря.

Обычное судоходство

"Теперь это выглядит как обычное судоходство, каким оно было до войны", - сказал Кубраков. Тем не менее, некоторые основные судовладельцы опасаются использовать этот коридор.

По данным Министерства инфраструктуры, сейчас проходом пользуются несколько десятков фирм, в том числе крупные международные торговцы.

По словам Кубракова, поскольку Киев и Москва обмениваются ударами дронов и ракетами, защита портовой инфраструктуры на юге Одесской области остается ключевым моментом для безопасности судоходного коридора. По его словам, должны помочь более современные средства противовоздушной обороны, в том числе истребители F-16 американского производства.

"Очевидно, что гражданские суда не являются сложной целью", - сказал Кубраков, добавив, что Москва, вероятно, понимает, что нападение на торговые суда повлечет за собой ответные меры. "Они понимают, что может быть ответ", - добавил министр.

Аграрный экспорт

Аграрный экспорт во время войны составляет более половины общего экспорта товаров из Украины. По данным таможни, за 10 месяцев 2023 года были вывезены продовольственные товары на сумму 17,7 млрд долларов из 29,8 млрд товарного экспорта.

По прогнозу НБУ, украинские аграрии смогут до середины 2024 года полностью компенсировать потери экспорта из-за закрытия "зернового коридора" и ограничений, введенных соседними странами ЕС.