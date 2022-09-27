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Украина просила HIMARS и системы ПВО у Новой Зеландии: к чему пришли

Фото: Украина просила HIMARS и системы ПВО у Новой Зеландии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина просила у Новой Зеландии HIMARS и системы ПВО, но потребности ВСУ оказались не соответствующими возможностям новозеландского оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Новой Зеландии Пини Хенаре, пишет Australian Associated Press.

"Украина обращалась к нам с просьбой о поставках ракетных систем HIMARS, систем ПВО для сухопутных войск, а также систем ПВО класса земля-море", - сказал он на пресс-конференции. Однако, по словам министра, "у Новой Зеландии нет ничего, что хотела бы получить Украина".

По данным APP, на сегодняшний день новозеландское снаряжение, отправленное в Украину, насчитывает 1066 бронежилетов, 473 шлема и 571 маскировочный жилет.

Веллингтон также согласился выделить 21,1 млн новозеландских долларов (18,5 млн австралийских долларов) на военное финансирование, 8 млн новозеландских долларов (7 млн ​​австралийских долларов) на гуманитарную поддержку и 2,3 млн новозеландских долларов (2 млн австралийских долларов) на юридическую и административную поддержку.

Новая Зеландия также задействовала самолет NZDF C-130 Hercules и до 200 военнослужащих для выполнения логистических и учебных задач.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сказала, что Новая Зеландия стремится продолжать поддерживать сопротивление Украины, но это связано с практическими и материально-техническими ограничениями.

"Если бы это были вещи, которые мы должны были закупать, на это ушли бы годы, но это не помешало нам оказывать военную помощь, - сказала она. - Мы сделали это в партнерстве с другими".

На прошлой неделе Ардерн имела аудиенцию с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Нью-Йорке во время недели лидеров на Генеральной Ассамблее ООН.

"Он прокомментировал тот факт, что мы были очень практичны в нашей поддержке, включая обучение украинских волонтеров", - сказала она.

Как сообщалось, Украина может получить еще несколько ракетных систем HIMARS из США и других западных стран.

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