Украина предлагала РФ продолжить и расширить режим тишины после Олешек, - Зеленский

Массированный удар по Украине

Зеленский отметил, что россияне каждый день наносят атаки по энергетике, городам и селам Украины.

"Сегодня ночью был очередной массированный удар, были и крылатые ракеты, была баллистика, были сотни дронов", - уточнил президент.

Зеленский напомнил о том, что уже вторые сутки идет операция в Запорожской области в поселке Камышеваха. Оккупанты нанесли по этому поселку несколько ударов авиабомбами.

"Только один удар - 33 человека погибли, 5 удалось спасти, и еще более 50 могут быть под завалами. Страшный удар, одно из крупнейших российских убийств этой войны", - говорит он.

Предложение для России

Президент отметил, что ужесточение воздушного террора России происходит сразу после гуманитарной операции в Олешках.

"Мы предлагали России продолжить и расширить тишину, позволившую вывести людей из Олешек. Но в ответ вот это, вот такая атака. Новые обстрелы, новые удары, новые убийства наших людей", - говорит он.