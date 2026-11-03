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Украина предлагала РФ продолжить и расширить режим тишины после Олешек, - Зеленский

17:07 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина обращалась к России с предложением продления и расширения режима тишины после гуманитарной миссии в Олешках. А в ответ получила кровавый террор в Камышевахе и массированный удар по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине, передает Офис президента.

Массированный удар по Украине

Зеленский отметил, что россияне каждый день наносят атаки по энергетике, городам и селам Украины.

"Сегодня ночью был очередной массированный удар, были и крылатые ракеты, была баллистика, были сотни дронов", - уточнил президент.

Зеленский напомнил о том, что уже вторые сутки идет операция в Запорожской области в поселке Камышеваха. Оккупанты нанесли по этому поселку несколько ударов авиабомбами.

"Только один удар - 33 человека погибли, 5 удалось спасти, и еще более 50 могут быть под завалами. Страшный удар, одно из крупнейших российских убийств этой войны", - говорит он.

Предложение для России

Президент отметил, что ужесточение воздушного террора России происходит сразу после гуманитарной операции в Олешках.

"Мы предлагали России продолжить и расширить тишину, позволившую вывести людей из Олешек. Но в ответ вот это, вот такая атака. Новые обстрелы, новые удары, новые убийства наших людей", - говорит он.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия 2 ноября бомбила Камышеваху Запорожской области, под прицелом была местная школа. В результате авиаударов погибли 26 человек.

Кроме того, в ночь на 3 ноября россияне дронами и ракетами ударили по электростанциям и подстанциям в 9 областях, а также по железной дороге.

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