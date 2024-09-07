Украина проиграла сборной Албании на старте Лиги наций

Лига наций, группа B1, 1-й тур

Украина – Албания – 1:2

Голы: Конопля, 49 – Исмаили, 54, Асани, 66

"Сине-желтые" взяли мяч под контроль с первых минут. Впрочем, к середине первого тайма опасность возникала у ворот Трубина. Дважды на ударной позиции оказался Лачи – сначала в касание пробил мимо дальней штанги, а затем не смог акцентированно пробить с ближней.

Гораздо интереснее стало перед перерывом. "Орлы" упустили еще два случая. Асллани из пределов штрафной пробил в ближний угол, но голкипер ногой перевел мяч на угловой. Лачи же после стандарта головой пробил мимо ближней стойки.

В ответ два момента создала сборная Украины. Яремчук на углу штрафной получил передачу из глубины и решил бить в ближней – Стракоша парировал мяч. Впоследствии Бражко пробил головой мимо ворот после навеса от углового флажка.

Еще ярче стало начало второй половины. На 49-й минуте "сине-желтые" немного неожиданно вышли вперед. Судаков отдал слева на Кабаева, а тот выполнил подачу на противоположную сторону штрафной, откуда Конопля в касание отправил мяч в угол.

Украина продолжила давить, но упустила ответ албанской сборной. Сначала Трубин потянул выстрел Маная после перехвата. На 54-й минуте не спас и он. Это Исмаили после серии рикошетов на подаче с углового протолкнул мяч за линию.

Пошел открытый футбол. Вот Исмаили вовремя подставился под опасный удар одного из украинцев. Далее тот же Исмаили у чужих ворот не обыграл кипера после углового. С дальним выстрелом Бражко справился Стракоша. В конце концов, забила Албания – Митай отдал в штрафную на Маная, он переправил на Асани, а тот мощно пробил в касание.

Команда Сергея Реброва пыталась отыграться. Впрочем, превратить контроль в забитые мячи так и не удалось. Не удался "сине-желтый" и финальный штурм с подключением Трубина угловой. Украинская сборная потерпела поражение и попытается набрать очки 10 сентября против сборной Чехии.