Украина проиграла дважды на старте Лиги наций: сможет ли сборная Реброва выиграть группу

Сборная Украины отыграла сентябрьское окно матчей в Лиге наций 2024/25. Результат неутешителен – 0 очков, 5 пропущенных мячей и последняя строчка в турнирной таблице группы B1. Впрочем, посыпать голову пеплом рано.

Подопечных Сергея Реброва ждут еще четыре поединка. В октябре "сине-желтые" сыграют против Грузии и Чехии в польских Познани и Вроцлаве соответственно. В ноябре же Украина встретится с теми же грузинами и албанцами на выезде.

Следовательно, потенциально главная команда может набрать 12 очков. В предыдущем розыгрыше Лиги наций такого количества зачетных баллов хватило бы для выхода из половины групп Дивизиона B. В еще двух случаях с таким залогом сборная финишировала бы второй, а с нововведением сезона 2024/25 этот результат даже позволит посоревноваться за повышение в классе через плей-офф.

С более слабыми результатами будет сложнее. Например, три победы и ничья, скорее всего, позволят занять второе место. Три победы с одним поражением – тоже. А вот с двумя победами и двумя ничьими вполне можно пролететь мимо двойки лучших команд квартета.

Фото: К Анатолию Трубину претензий немного (facebook.com/narodak)

Пока отечественные болельщики и эксперты ломают копья о необходимости отставки Реброва, букмекеры спокойно обновили коэффициенты на итоги соревнований в группе B1 турнира. Понятно, что теперь фаворитом на финиш первой стала сборная Грузии с кэфом 2,60 от Favbet. На Чехию заложили балл 3,00, а коэффициент сборной Албании составил 4,50. Цифры на сборную Украины, конечно, самые высокие (5,50).

Несмотря на скоротечность турнира, метаморфозы в результатах сборных – явление частое. Те же "сине-желтые" в предыдущем розыгрыше Лиги наций стартовали с двух побед и ничьей, а затем набрали "аж" 1 очко в двух матчах с Шотландией и пролетели мимо Дивизиона A. Тем временем сборная Швейцарии после двух поражений на старте сезона 2022/ 23 турнира одержала три победы в четырех последующих поединках.

Следовательно, возможность исправить стартовый провал у сборной Украины будет. Теперь тренерскому штабу Реброва нужно изрядно поразмыслить над путями исправления ситуации. Самый очевидный вариант – изменение кадрового подхода. Очередная победа молодежной сборной Украины "освободила" от необходимости привлекать всех лидеров команды к октябрьским матчам. А капитан молодежки Батагов вообще будет отбывать дисквалификацию...

Если Лига наций – этап подготовки к квалификации перед ЧМ-2026, то стоит уже сейчас больше доверять молодежи. Те же Волошин, Ярмолюк и Краснопир заслуживают минимум вызова в лагерь национальной команды. Т. н. кейс Пуканича, забившего в 20 лет во втором (и последнем) матче за сборную, можно и повторить.

Фото: Игорь Краснопир в окружении защитников сборной Северной Ирландии U-21 (facebook.com/uafukraine)

Труднее с тактическими нюансами. Специфика работы национальной команды вряд ли позволит внедрить нечто больше отдельных изюминок в привычную структуру. Даже смена формации на поединок против Бельгии на Евро-2024 была подвигом в условиях нехватки времени.

В то же время Ребров больше года тренирует на уровне сборных и уже должен был привыкнуть к этой хронической проблеме коллег по цеху. Даже следуя логике наставника "сине-желтых", теперь наступило его звездное время. Если в поражениях от Албании и Чехии виноваты только футболисты, то теперь тренер должен придумать и механизм компенсации этих неудач, и средство предупреждения ключевых ошибок на будущее.

В целом поклонникам футбола рано отчаиваться. Сборная Украины преодолела лишь треть турнирного пути в Лиге наций 2024/25. Состав группы B1 оказался довольно ровным – каждая национальная команда может обыграть другую. В данный момент Ребров, его штаб и подопечные остаются кузнецами своего спортивного счастья и способны остановить окончательное фиаско в турнире.