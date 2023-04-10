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Украина прекратила действие двух соглашений с РФ и одного с Беларусью

Фото: Украина прекратила действие двух соглашений с РФ и одного с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 10 апреля, Украина прекратила действие двух соглашений с Россией и одного с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Украина прекратила действие Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о порядке пересечения украино-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и РФ. Это будет способствовать усилению государственного контроля за въездом и пребыванием в Украине граждан РФ в условиях угроз национальной безопасности Украины. Это поддержали 283 народных депутата Украины.

Также Верховная рада Украины поддержала выход из Соглашения о проведении согласованной политики в определении транспортных тарифов. По словам Мельничука, выход из Соглашения обусловлен тем, что применение Украиной положений Соглашения крайне усложнено в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, проведения Россией боевых действий, временной оккупации части территории Украины и уничтожения транспортной инфраструктуры Украины оккупантами. За это проголосовали 288 народных избранников.

"Верховный рада Украины принял в целом правительственный проект закона о прекращении действия Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации и Протокола между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в Соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации", - говорится в сообщении.

Мельничук объяснил, что этот законопроект был принят в связи с коренным изменением обстоятельств и в рамках дальнейшей международной изоляции Республики Беларусь в связи с ее активной поддержкой агрессии РФ. Это также поддержали 288 депутатов.

Напомним, что в пятницу, 17 марта, Украина прекратила действие соглашения с РФ по обслуживанию стратегических ракетных комплексов.

Во вторник, 28 февраля, Украина прекратила действие некоторых соглашений с РФ, Беларусью и СНГ, которые касались сферы государственной границы.

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