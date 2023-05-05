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Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью

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Пятница 05 мая 2023 19:39
Украина прекратила действие двух соглашений с Беларусью Фото: Кабмин Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 5 мая, Украина приостановила действие двух соглашений с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области ветеринарной медицины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что она была подписана 01.08.2002 г. в Мозыре (Беларусь).

Также было прекращено действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Этот документ был подписан 07.10.2013 г. в Минске.

Напомним, что в понедельник, 10 апреля, Украина прекратила действие двух соглашений с Россией и одной с Беларусью.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 марта, Украина прекратила действие соглашения с РФ по обслуживанию стратегических ракетных комплексов.

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