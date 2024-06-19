Украина в приоритете. США откладывают поставки Швейцарии ракет к Patriot

Осенью 2023 года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 MSE к системам Patriot на сумму 300 миллионов швейцарских франков (340 млн долларов).

Предполагалось, что ракеты будут приняты на вооружение швейцарской армии в 2030-2031 годах. Однако поставки ракет будут отложены из-за решений правительства США и, вероятно, не смогут состояться в запланированные сроки.

Как пишет издание, в контракте Вашингтон раньше времени прописал опцию о возможности отойти от согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности США. Сейчас США заявляют об этом из-за войны в Украине.

Эту информацию подтвердило Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии.

"Швейцарии снова нужна независимая и сильная оборонная промышленность, а также диверсификация закупок между производителями и странами", - отметили в ведомстве.

Ожидается, что США официально объявят о своем решении на следующей неделе во вторник. О новых сроках поставок информации пока нет.