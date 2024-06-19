RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина в приоритете. США откладывают поставки Швейцарии ракет к Patriot

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки не отправят Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в запланированные сроки. Сначала их получит Украина, ведь обеспечение ВСУ необходимым оружием является приоритетом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blick.

Осенью 2023 года Швейцария заказала у США ракеты PAC-3 MSE к системам Patriot на сумму 300 миллионов швейцарских франков (340 млн долларов).

Предполагалось, что ракеты будут приняты на вооружение швейцарской армии в 2030-2031 годах. Однако поставки ракет будут отложены из-за решений правительства США и, вероятно, не смогут состояться в запланированные сроки.

Как пишет издание, в контракте Вашингтон раньше времени прописал опцию о возможности отойти от согласованных условий, если для этого есть чрезвычайные или убедительные причины и если это затрагивает интересы национальной безопасности США. Сейчас США заявляют об этом из-за войны в Украине.

Эту информацию подтвердило Федеральное ведомство по оборонным закупкам Швейцарии.

"Швейцарии снова нужна независимая и сильная оборонная промышленность, а также диверсификация закупок между производителями и странами", - отметили в ведомстве.

Ожидается, что США официально объявят о своем решении на следующей неделе во вторник. О новых сроках поставок информации пока нет.

Помощь Украине от США

Напомним, 7 июня американский лидер Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 миллионов долларов.

Он включает в себя ракеты, боеприпасы для HIMARS, гаубицы и бронетранспортеры, артиллерийские снаряды и другое оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиШвейцарияПВОПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в УкраинеРакеты