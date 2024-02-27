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Украина присоединилась к группе крупнейших экспортеров аграрной продукции в ВТО

Вторник 27 февраля 2024 23:50
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Украина присоединилась к группе крупнейших экспортеров аграрной продукции в ВТО Фото: Украина присоединилась к группе крупнейших экспортеров аграрной продукции в ВТО (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Украина стала двадцатым участником Кернской группы, созданной в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и объединяющей страны, поддерживающие либерализацию международной торговли аграрной продукцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кернской группы.

В воскресенье, 25 февраля, во время 43-й встречи в Абц-Даби министры Кернской группы приняли такое решение.

"Мы рады приветствовать Украину как нового члена Кернской группы, отмечая всеобщую приверженность Украины открытой, справедливой, рыночно ориентированной системе торговли сельскохозяйственной продукцией", - говорится в документе.

Начиная с января 2020 года Украина имела статус наблюдателя в этой группе в ВТО, а переговоры по вступлению начала переговоры еще в 2009 году.

На последней встрече министры отметили, что сельское хозяйство остается главным незавершенным делом ВТО, которое должно находиться в центре усилий по реформированию. При этом Кернская группа стремится добиться справедливости и выровнять правила путем реформы торговли сельскохозяйственной продукцией в соответствии со статьей 20 Соглашения о сельском хозяйстве.

Кроме того, они также отметили, что уровень внутренней поддержки находится на высоком уровне и продолжает расти, а также призвали членов активизировать усилия на существенном улучшении доступа к рынкам сельскохозяйственной продукции, чтобы создать "справедливые условия для международной торговли по всем направлениям".

О Кернской группе

Кернскую группу основали страны-члены ВТО со значительной долей аграрного экспорта в 1986 году.

Теперь она состоит из 20 государств: Украина, Новая Зеландия, Таиланд, Канада, Австралия, Филиппины, ЮАР, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Колумбия, Аргентина, Уругвай, Перу, Бразилия, Гватемала, Коста-Рика, Парагвай, Боливия и Чили. .

Напомним, экспорт Украины может увеличиться вдвое . Согласно прогнозам развития отечественного агропромышленного сектора, в среднесрочной перспективе потенциал производства агропродукции в Украине может достичь 200 млн тонн, а объемы зерновых и масличных культур - до 150 млн тонн.

Это может позволить удвоить размер экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров ее переработки, готовых к потреблению. Оценка инвестиционного потенциала отечественного агропромышленного комплекса составляет 57 млрд. долларов.

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