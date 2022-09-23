Украина присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии

Украина смогла присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Я приветствую решение министров иностранных дел Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, признающих присоединение Украины к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - заявил Кулеба.
Министр подчеркнул, что присоединение Украины к настоящему Договору является одной из целей азиатской стратегии Украины.
"Мы с нетерпением ждем новой главы в отношениях Украина - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", - добавил Кулеба.
Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии – это мирное соглашение среди стран Юго-Восточной Азии, созданные членами-основателями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Напомним, что ранее Кулеба поставил Лаврова на место за оскорбление Зеленского на Совбезе ООН.
Также Кулеба заявил, что НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот.
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