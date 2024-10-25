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Украина презентовала вторую Белую книгу: Ермак рассказал подробности

Пятница 25 октября 2024 10:21
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Украина презентовала вторую Белую книгу: Ермак рассказал подробности Фото: Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина представила вторую Белую книгу "Реинтеграция детей, переживших депортацию и принудительное перемещение: Международные стандарты и лучшие практики для Украины", которую подготовили члены Международной экспертной группы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, этот документ является логическим продолжением первой Белой книги, сосредоточенной на процессе возвращения украинских детей домой.

Вторая Белая книга рассматривает критическую фазу реинтеграции, иллюстрируя, что возвращение детей – это только первый шаг.

"Наши дети стали жертвами ужасных военных преступлений России - их забрали из дома, разлучили с семьями, пытались стереть их идентичность, уничтожить культуру и язык. Эта Белая книга жизненно важна, потому что она предоставляет всестороннюю дорожную карту того, как мы, как нация можем их поддержать и восстановить права", - добавил он.

Белая книга дает конкретные практические рекомендации относительно того, как мы можем помочь нашим детям, которые возвращаются на Родину, исцелиться, восстановить свою идентичность и полноценно интегрироваться в украинское общество. Она подчеркивает необходимость скоординированных усилий между государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами для обеспечения их физических, эмоциональных и социальных потребностей.

В частности, наработки Белой книги будут предметом обсуждения на мировой арене во время министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира, которая состоится в Монреале 30-31 октября. Это важное событие соберет министров иностранных дел стран-партнеров Украины и экспертов из международных и общественных организаций для разработки конкретных решений и действий по возвращению украинских военнопленных, незаконно задержанных гражданских лиц и депортированных детей.

"Это часть больших глобальных усилий по восстановлению справедливости. Мы работаем над тем, чтобы вернуть каждого похищенного ребенка, привлечь Россию к ответственности за его военные преступления и построить новое, лучшее будущее для наших детей", - подчеркнул Ермак.

Ранее сообщалось, что в среду, 23 октября, с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и АР Крым вернулись еще шесть украинских детей . Их вернули вместе с матерями.

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Андрей Ермак
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