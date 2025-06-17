Украина работает над собственным ChatGPT: что известно о будущем ИИ

В Украине стартовала разработка первой большой языковой модели (LLM) на украинском языке. 17 июня был подписан меморандум о стратегическом партнерстве с мобильным оператором Kyivstar, который выступит ключевым инвестором проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова.
LLM (large language model) - это основа для создания продуктов на базе искусственного интеллекта: чат-ботов, аналитических систем, инструментов автоматизации документооборота, голосовых ассистентов и тому подобное. Разработка собственной украинской языковой модели является важным шагом на пути к цифровой независимости страны.
"Национальная языковая модель - это фундамент для новых AI-продуктов внутри страны, стартапов, инвестиций и роста экономики Украины", - говорится в сообщении.
Разработчики отмечают, что LLM будет тренироваться исключительно на украинском корпусе текстов - от публичных источников до исторических и культурных материалов. Это позволит модели лучше понимать украинский контекст, язык и специфику коммуникации, что будет выгодно отличать ее от глобальных иностранных аналогов.
Среди ключевых преимуществ национальной модели называют:
Первый публичный релиз языковой модели ожидается к концу 2025 года. Она будет доступна для государственных органов, образовательных и научных учреждений, общественных организаций и бизнеса.
Этот проект станет первым шагом к формированию собственной AI-инфраструктуры в Украине, которая позволит реализовывать национальные инновации на базе ИИ - без зависимости от внешних технологических гигантов.
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